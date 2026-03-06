تقرير: المرحلة الثانية من الحرب قد تطال مواقع الصواريخ الإيرانية المدفونة

photo 2026 03 06 06 25 45 تقرير: المرحلة الثانية من الحرب قد تطال مواقع الصواريخ الإيرانية المدفونة

لندن-سانا

أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى قد تدخل مرحلة عسكرية ثانية، تركز على استهداف مواقع الصواريخ الباليستية الإيرانية المدفونة تحت الأرض.

ونقلت الوكالة في تقرير نشرته أمس الخميس عن مصدرين مطلعين على الحملة العسكرية الإسرائيلية قولهما إن هذه المرحلة ستتضمن ضربات جوية مركزة تستهدف مخابئ ومنشآت صاروخية محصنة بعمق داخل الأراضي الإيرانية، بعد أن ركزت المرحلة الأولى من الحرب على تدمير منصات الإطلاق والمواقع العسكرية الظاهرة على سطح الأرض.

وبحسب التقرير، فإن القوات الأمريكية والإسرائيلية نفذت منذ بدء العمليات العسكرية مئات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية إيرانية، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأشار المصدران إلى أن استهداف المنشآت المدفونة تحت الأرض قد يتطلب استخدام قاذفات ثقيلة وقنابل خارقة للتحصينات قادرة على اختراق الطبقات الصخرية والخرسانية التي تحمي هذه المواقع، في ظل اعتماد إيران بشكل واسع على شبكة من القواعد الصاروخية المحصنة تحت الأرض.

ويأتي هذا التطور في وقت تدخل فيه الحرب أسبوعها الأول، وسط تبادل للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، واتساع رقعة التوتر في المنطقة مع امتداد تداعيات النزاع إلى عدة دول في الشرق الأوسط.

