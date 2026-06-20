الأمواج تجرف جثث 15 مهاجراً إلى سواحل شرق ليبيا

طرابلس-سانا

جرفت الأمواج جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً، بينهم فتاة، إلى الساحل الشرقي لليبيا على البحر المتوسط خلال الأيام الماضية، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية، وفق مصادر أمنية وطبية، ومصدر في البحرية الليبية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في البحرية، قوله اليوم السبت: إن القارب كان يقل نحو 61 شخصاً، فيما تم انتشال الجثث من عدة مواقع على ساحل مدينة طبرق القريبة من الحدود المصرية.

وأفاد مسؤولان أمنيان بأن الجثث كانت في حالة تحلل شديد، محذرين من احتمال العثور على مزيد من الضحايا في المنطقة.

وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر في طبرق متطوعين وهم يرتدون بدلات واقية أثناء انتشال الجثث من الشواطئ الصخرية، ووضعها في أكياس بلاستيكية.

وفي سياق متصل، قال مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة في طرابلس في مدينة الخمس: إن مسعفيه عالجوا 13 مهاجراً بعد حادث غرق قارب قبالة السواحل الليبية.

وتعد ليبيا منذ عام 2011، أحد أبرز مسارات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، وأعلنت الشرطة الليبية في الـ 22 من شباط الماضي، العثور على جثث خمسة مهاجرين، بينهم امرأتان، على الشاطئ شرق العاصمة طرابلس.