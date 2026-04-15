4 قتلى وعشرات الجرحى جراء إطلاق نار داخل مدرسة في مرعش التركية

قهرمان مرعش-سانا

أسفرت حادثة إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية قهرمان مرعش التركية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 وإصابة العشرات.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن والي قهرمان مرعش، مكرم أنلوير: إن القتلى هم 3 طلاب ومعلم واحد.

وأشار أنلوير، إلى وجود معلومات تفيد بوجود عدد كبير من الجرحى داخل المدرسة، فيما بدأ الأهالي بالتجمع أمام المبنى، وسط حالة من القلق.

وفور سماع دوي إطلاق النار، تم إرسال عدد كبير من فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث نُقل المصابون إلى المستشفيات، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المدرسة.

وأصيب 16 شخصاً أمس الثلاثاء، هم أربعة معلّمين، وعشرة تلاميذ، وشرطي وعامل في المقصف، في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.

وقال والي شانلي أورفة حسن شيلداك: إن “المهاجم تلميذ سابق في المدرسة الواقعة في مدينة سيفريك من مواليد 2007، وفتح النار بشكل عشوائي على الطلبة والموظفين، ومن ثم أطلق النار على نفسه ولقي حتفه”.

