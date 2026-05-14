فلسطين في الذكرى الـ 78 للنكبة.. جرح لا يندمل وواقع يعيد إنتاج المأساة

القدس المحتلة-سانا

بين جرح مفتوح وواقع يعيد إنتاج المأساة، هكذا هي فلسطين في الذكرى الـ 78 للنكبة، إذ يعيش أبناؤها اليوم ظروفاً قاسية تتقاطع فيها موجات النزوح الواسعة في قطاع غزة مع تصاعد غير مسبوق في الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في مشهد يشكّل امتداداً مباشراً لفصول بدأت عام 1948 ولا تزال تتجدد بأشكال مختلفة.

وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، جرى تشريد نحو 957 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1300 قرية ومدينة يوم وقوع النكبة، باتجاه الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، إضافة إلى تهجير داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

كما سيطر الاحتلال على 774 قرية ومدينة، دمّر منها 531 بالكامل، فيما شهدت تلك المرحلة أكثر من 70 مجزرة أسفرت عن مقتل آلاف الفلسطينيين.

ويشير الجهاز المركزي إلى أن عدد الفلسطينيين اليوم يبلغ نحو 15.5 مليوناً حول العالم، منهم 7.4 ملايين في فلسطين التاريخية، بينهم 3.43 ملايين في الضفة الغربية و2.13 مليون في قطاع غزة، بينما يعيش 8.1 ملايين في الشتات، منهم 6.8 ملايين في الدول العربية.

ذاكرة المكان

في الذكرى الـ 78، يبدو ما حدث في الـ 15 من أيار 1948 أقرب إلى واقع ممتد منه إلى حدث تاريخي مضى، وبين مخيمات اللجوء والحدود المغلقة والمدن التي تبدلت ملامحها، يظل حق العودة حاضراً في الوعي والخطاب، فيما تستمر الحكاية بصيغ متعددة، لكن بجذر واحد ثابت: الفقد.

خرج الفلسطينيون من مدن مثل يافا وحيفا وصفد واللد والرملة، لا يحملون سوى ما استطاعوا حمله في لحظة ارتباك قسري، تاركين خلفهم بيوتاً وأزقة وحقولاً تحولت لاحقاً إلى أسماء تتردد في الرواية الفلسطينية كمساحات غائبة لكنها حاضرة في الذاكرة.

لم تكن تلك القرى مجرد جغرافيا، بل حياة كاملة: مدارس وأسواق ومواسم حصاد وذاكرة اجتماعية متجذرة، ومع الرحيل، لم يغادر الناس المكان فقط، بل انقطعت أيضاً تفاصيل يومية كانت تشكّل معنى الاستقرار.

وقد أوجد تهجير مئات آلاف الفلسطينيين عام 1948 واحدة من أطول وأعقد قضايا اللجوء في العالم الحديث، حيث نشأت المخيمات في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن كامتداد مباشر لذاك الحدث الأول.

حين يتحول المؤقت إلى زمن كامل

في المخيمات، لم تعد الحياة مرحلة مؤقتة كما كان يفترض لها أن تكون، منازل إسمنتية فوق أرض غير مستقرة، وأزقة ضيقة تختزن أجيالاً متعاقبة لم تعرف الوطن الأول إلا من الحكايات.

هناك، لم يتوقف الزمن عند لحظة الخروج، لكنه أيضاً لم يعد إلى نقطة البداية، بل تشكّل زمن ثالث، معلق بين الذاكرة والانتظار.

تُروى الحكايات من جيل إلى جيل، لا كحنين إلى الماضي فحسب، بل كهوية، مفاتيح البيوت القديمة لا تزال محفوظة لدى كثير من العائلات، ليست مجرد قطع معدنية، بل رموز لفكرة وإيمان ثابت لا يتزحزح: الحق عائد لا محالة.

النكبة كحاضر.. لا كذكرى

بالنسبة للفلسطينيين، لا تختصر النكبة في عام 1948، بل تُقرأ كمسار مستمر من التحولات التي لم تتوقف: من عدوان حزيران 1967 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إلى التوسع الاستيطاني الذي لم يتباطأ.

ومع كل مرحلة، لم يكن التغيير يطال الأرض فقط، بل كان يمس تفاصيل الحياة اليومية: الحركة، والسكن، والزراعة، وحتى العلاقة مع المكان نفسه.

في هذا السياق، تتحول النكبة من حدث تاريخي إلى بنية مستمرة، تتبدل أدواتها لكنها تبقى في جوهرها محاولة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني.

غزة.. النزوح كتجربة متكررة

في قطاع غزة، تتخذ الذاكرة بعداً أكثر قسوة، أجيال كاملة نشأت في ظل حصار ممتد، وحروب متكررة، ونزوح داخلي يتكرر في كل جولة، هناك، لا يعود مفهوم “العودة” مرتبطاً فقط بقرى 1948، بل أيضاً ببيوت داخل القطاع نفسه غادرها أهلها أكثر من مرة تحت القصف.

في لحظات الحرب، تتداخل الأزمنة بشكل حاد: الماضي الذي لم يُحل، والحاضر الذي يعاد فيه إنتاج النزوح، والمستقبل المعلّق على احتمالات غير مستقرة.

في التجربة الفلسطينية، يتحول البيت إلى أكثر من مكان للسكن؛ يصبح فكرة ورمزاً وامتداداً للهوية، حتى حين يُهدم أو يُفقد، يبقى في الذاكرة الجمعية كصورة لا تتلاشى، لذلك، لا يُقرأ فقدان المنزل كحدث فردي، بل كجزء من فقدان جماعي ممتد، حيث يصبح الحنين جزءاً من تعريف الذات.

ذاكرة جماعية لم تُغلق

بعد 78 عاماً، تبقى النكبة أكثر من ذكرى سنوية، إنها ملف مفتوح وواقع إنساني ممتد وذاكرة جماعية لم تُغلق فصولها بعد.

لم تعد حدثاً تاريخياً منفصلاً، بل مسار متواصل من التحولات التي تتخذ أشكالاً مختلفة: تهجير مباشر، وتوسع استيطاني، وتآكل تدريجي للجغرافيا الفلسطينية.

ويُوصف الواقع الحالي بأنه انتقال من النكبة كحدث إلى النكبة كحالة مستمرة، تتجدد في غزة عبر الحروب المتكررة، وفي الضفة عبر الاستيطان والتضييق والقمع اليومي، وفي القدس عبر سياسات التغيير الديموغرافي.

وبين الأرقام الثقيلة والقصص الإنسانية، يبقى السؤال الفلسطيني الأساسي حاضراً: هل يمكن أن يتحول التاريخ إلى عدالة، أم أن النكبة ستظل عنواناً مفتوحاً على أجيال جديدة؟.