زامبيا تحذر من ارتفاع خطر انتقال فيروس إيبولا عبر الحدود

لوساكا-سانا

أعلنت زامبيا أن خطر انتقال فيروس إيبولا عبر الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة لا يزال مرتفعاً، في ظل استمرار تفشي المرض في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز اليوم السبت، عن وزارة الصحة الزامبية قولها في بيان: إن خطر انتقال الفيروس عبر الحدود “مرتفع بشكل كبير”، مشيرةً إلى أنه تم استبعاد حالتين مشتبه بإصابتهما بالمرض، بعد إخضاعهما لفحوص مخبرية مكثفة.

وأضافت الوزارة: إنها طورت أدوات وبروتوكولات خاصة للكشف عن الإصابة بفيروس إيبولا، يجري تطبيقها في نقاط الدخول إلى البلاد، وكذلك على الأشخاص المشتبه بإصابتهم داخل زامبيا.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بسلالة “بونديبوجيو” النادرة من فيروس إيبولا، التي لا يتوافر لها لقاح معتمد، إلى 1028 حالة.

وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حذر الأسبوع الماضي من احتمال اتساع نطاق تفشي الفيروس، ليشمل عشر دول إفريقية إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا من بينها زامبيا.