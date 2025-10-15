مصر والعراق و12 دولة أخرى تنضم لعضوية مجلس حقوق الإنسان

نيويورك-سانا

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس 14 دولة لتنضم إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026، منها مصر والعراق.

وحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، فقد اختيرت مصر عن المجموعة الأفريقية بـ 173 صوتاً، إضافة إلى أنغولا و موريشيوس وجنوب أفريقيا.

وعن مجموعة آسيا والمحيط الهادي تم انتخاب العراق بـ 175 صوتاً إضافة إلى الهند وباكستان وفيتنام.

وتم تخصيص مقعدين لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي احتلتهما تشيلي والإكوادور، كما حصلت دول أوروبا الغربية والدول الأخرى على مقعدين احتلتهما لإيطاليا والمملكة المتحدة، ومقعدين لدول وسط وشرق أوروبا حصلت عليهما إستونيا وسلوفينيا.

مجلس حقوق الإنسان

ومجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من “47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كل أنحاء العالم”.

ويمتلك مجلس حقوق الإنسان صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

عضوية المجلس

وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة – البالغ عدد أعضائها 193 دولة – أعضاء مجلس حقوق الإنسان، مع مراعاة “إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد”.

وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل، وتوزع المقاعد كما يلي:

13 مقعداً للدول الأفريقية ومثلها للدول الآسيوية.

8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

7 مقاعد لدول أوروبا الغربية ودول أخرى، وستة لدول أوروبا الشرقية.

وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.