الدفاع البحرينية: اعتراض 75 صاروخاً و123 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

photo 2026 03 05 14 15 14 2 الدفاع البحرينية: اعتراض 75 صاروخاً و123 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أنّ منظومات الدفاع الجوي تمكّنت من اعتراض وتدمير 75 صاروخاً و123 طائرة مسيرة كانت تستهدف المملكة.

وأكدت القيادة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس، جاهزيّة قواتها وارتفاع كفاءتها العملياتية في حماية الأجواء البحرينية،
ودعت المواطنين إلى البقاء في المنازل، وتجنّب الخروج إلا للضرورة، والابتعاد عن المواقع المتضررة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية.

وأشارت القيادة إلى أنّ استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يمثّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي بدأت يوم السبت الماضي.

