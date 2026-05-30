الطاقة السعودية تعلن نجاح خطة التشغيل الكهربائي لحج 1447هـ بأعلى ‏أحمال تاريخية دون أي انقطاع

مكة المكرمة-سانا

أعلنت الشركة السعودية للطاقة، نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، ‏حيث سجلت الشبكة الكهربائية أحمالاً تاريخية في المشاعر المقدسة، بلغت ‌‏375 ميغاواط في منى، و464 ميغاواط في عرفة، فيما لم تشهد الشبكة العامة ‏أي انقطاع طوال الموسم، في إنجاز يعكس كفاءة وجاهزية المنظومة ‏الكهربائية.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن ‏سالم الغامدي، قوله: إن “ما تحقق خلال موسم الحج يجسد حجم التكامل ‏الوطني والدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الطاقة من القيادة الرشيدة”، ‏مشيراً إلى أن هذا النجاح لم يكن عابراً، بل ثمرة عمل تراكمي، واستثمارات ‏مستمرة في البنية التحتية الكهربائية والتحول الرقمي، إلى جانب جاهزية ‌‏2200 كادر على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.‏

واعتمدت الشركة منظومة كهربائية ذكية ومؤتمتة بالكامل في المشاعر ‏المقدسة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الاستباقي للأعطال، ‏ما عزز كفاءة إدارة الأحمال وسرعة الاستجابة خلال ذروة الموسم.‏

يذكر أن الاستعدادات لموسم حج العام القادم قد انطلقت بالفعل، بتنفيذ ‏مشاريع تطويرية جديدة ورفع كفاءة الشبكة وموثوقيتها.‏

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي، أن ‏إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجة.‏

