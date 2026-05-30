الطاقة السعودية تعلن نجاح خطة التشغيل الكهربائي لحج 1447هـ بأعلى ‏أحمال تاريخية دون أي انقطاع

مكة المكرمة-سانا
أعلنت الشركة السعودية للطاقة، نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، حيث سجلت الشبكة الكهربائية أحمالاً تاريخية في المشاعر المقدسة، بلغت 375 ميغاواط في منى، و464 ميغاواط في عرفة، فيما لم تشهد الشبكة العامة أي انقطاع طوال الموسم، في إنجاز يعكس كفاءة وجاهزية المنظومة الكهربائية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن سالم الغامدي، قوله: إن “ما تحقق خلال موسم الحج يجسد حجم التكامل الوطني والدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الطاقة من القيادة الرشيدة”، مشيراً إلى أن هذا النجاح لم يكن عابراً، بل ثمرة عمل تراكمي، واستثمارات مستمرة في البنية التحتية الكهربائية والتحول الرقمي، إلى جانب جاهزية 2200 كادر على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.
واعتمدت الشركة منظومة كهربائية ذكية ومؤتمتة بالكامل في المشاعر المقدسة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الاستباقي للأعطال، ما عزز كفاءة إدارة الأحمال وسرعة الاستجابة خلال ذروة الموسم.
يذكر أن الاستعدادات لموسم حج العام القادم قد انطلقت بالفعل، بتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة ورفع كفاءة الشبكة وموثوقيتها.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجة.