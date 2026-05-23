المراكز الأمريكية تخصص مطاراً جديداً لإجراءات الفحص عن إيبولا

واشنطن-سانا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت تخصيص نقطة دخول ثانية للأمريكيين العائدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان، وذلك في إطار تشديد الرقابة الصحية للحد من انتشار فيروس “إيبولا”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إدارة المراكز قولها في بيان: “إنها وسعت نطاق إجراءات الفحص المعززة للكشف عن الفيروس لتشمل مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا”، مشيرة إلى أن هذا المطار سبق استخدامه لفحص الركاب، وتتوفر فيه الإجراءات التشغيلية المعتمدة بهذا الشأن، وذلك بعد أن تم تخصيص مطار دالاس الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي للغرض ذاته.

وتشكل إجراءات الفحص المعززة عند دخول البلاد أحد المكونات الرئيسية للاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الفيروس، والتي تتضمن أيضاً الفحص عند المغادرة من الدول الموبوءة، وإلزام شركات الطيران بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، والخضوع للرقابة الصحية بعد الوصول.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الجمعة، أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، قد تم رفعه من مستوى “مرتفع ” إلى “مرتفع جداً”.

وقبل أيام، منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأجانب الذين سافروا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان في الأسابيع القليلة الماضية من دخول الولايات المتحدة.