بريطانيا تدعو رعاياها لعدم السفر إلى لبنان

لندن-سانا

دعت بريطانيا اليوم الخميس رعاياها، إلى تجنب السفر إلى جميع مناطق لبنان بسبب الصراع الدائر حالياً في منطقة الشرق ⁠الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية البريطانية قولها في بيان على موقعها الإلكتروني: “ننصح الآن بعدم السفر إلى جميع مناطق لبنان إلا للضرورة القصوى”، ‌وذلك ⁠بعد أن عدّلت إرشاداتها السابقة التي كانت تحذّر من السفر إلى بعض مناطق ⁠البلاد.

وشهد الوضع في لبنان منذ فجر الإثنين الماضي تصعيداً كبيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، حيث ردت إسرائيل بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.