ستاندرد اند بورز يغلق منخفضاً وسط مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً، أمس الثلاثاء، مع تأثره بخسائر لشركة مايكرون تكنولوجي وشركات أخرى في مجال الرقائق، نتيجة تزايد الشكوك حول استدامة الارتفاع الذي تشهده أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت رويترز، أن أسهم شركات الرقائق الإلكترونية في آسيا والولايات المتحدة انخفضت بعدما جاء تقرير نتائج سامسونج إلكترونيكس دون توقعات المستثمرين المرتفعة للغاية.

ووفقاً لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد ان بوز 500 بواقع 34.07 نقطة، أو 0.45 بالمئة، ليغلق عند 7503.36 نقاط، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 1.19 بالمئة، ليغلق عند 25811.10 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 140.30 نقطة، أو 0.26 بالمئة، ليصل إلى 52915.61 نقطة.