فهمي: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وفلسطين نهج لفرض الأمر الواقع

القاهرة-سانا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة تعكس نهجاً يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول، في ظل غياب الردع والمساءلة الدولية.

وأوضح فهمي في بيانٍ نشره الموقع الرسمي للجامعة أن ما تشهده المنطقة خلال الأيام الأخيرة يقدم دليلاً جديداً على خطورة هذا النهج، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للقانون الدولي وقواعده وأعرافه يكرس منطق القوة على حساب الشرعية الدولية.

ولفت فهمي إلى أن هذه الانتهاكات لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثاً منفصلة أو تبريرها بذريعة أمنية، بل تمثل نهجاً متصلاً يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وحذر فهمي من خطورة المضي في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في منطقة E1 بالضفة الغربية، وإقامة وحدات استيطانية جديدة، بما يهدف إلى فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة وتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وذكّر فهمي بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير تكوين الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وطابعها ووضعها القانوني، بما فيها القدس، داعياً المجلس إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تهدد بإجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن استمرار الصمت الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجعان إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها، مؤكداً أن ذلك لا يهدد دول المنطقة فحسب، بل يقوض مصداقية منظومة القانون الدولي ويكرس منطق القوة بديلاً عن الشرعية الدولية.

ودعا فهمي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء سياسة الإفلات من المحاسبة، مؤكداً أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان مبادئ أساسية لا يستقيم النظام الدولي من دون احترامها.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد في العاشر من الشهر الجاري أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض خارطة الطريق ذات النقاط الـ 15 لاستكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة، وتمسكه بعدم قيام دولة فلسطينية، تكشف عن استخفاف صريح بالإرادة الدولية ومرجعيات عملية السلام، وتقّض بصورة مباشرة فرص التسوية السلمية وإقامة سلام عادل وشامل.