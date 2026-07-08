فرق إنقاذ باكستانية تعثر على حطام طائرة شحن مفقودة

إسلام أباد-سانا
أعلنت السلطات الباكستانية عثور فرق الإنقاذ على حطام طائرة شحن، خلال عملية بحث في أعماق البحر اليوم الأربعاء، وذلك بعد 12 ساعة من اختفائها قبالة سواحل كراتشي، فيما تتواصل جهود العثور على أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متنها.
ونقلت وكالة رويترز عن هيئة المطارات الباكستانية قولها: إن “حطام طائرة الشحن من طراز “بوينغ 737 ” التابعة لشركة “كيه.2 إيروايز” انتُشل على بعد 53 ميلاً بحرياً جنوب ميناء أورمارا”.
وأضافت الهيئة: إن “البحرية الباكستانية ووكالة الأمن البحري الباكستانية نشرتا موارد جوية وبحرية متنوعة لتحديد موقع الحطام” مشيرة إلى أن “عملية البحث مستمرة للعثور على أفراد الطاقم”.
وأشارت هيئة المطارات إلى أن الطائرة أبلغت عن مشكلة في نظام الملاحة في أثناء تحليقها باتجاه كراتشي.
وأصدر رئيس الوزراء شهباز شريف توجيهاته للسلطات بتسريع عمليات البحث عن الطائرة التي انقطع الاتصال بها فوق بحر العرب بعد الإبلاغ عن مشكلة في نظام الملاحة.
وقالت شركة “كيه.2 إيروايز” المشغلة للطائرة: إن الطاقم يتألف من طيارين اثنين ومهندسين اثنين وموظف دعم واحد”.
ويشير موقع “فلايت رادار 24” لتتبع الرحلات الجوية إلى احتمال أن تكون الطائرة تحطمت في البحر جنوب غرب كراتشي بعد سلسلة من التغيرات الحادة في الارتفاع قبل هبوطها النهائي الحاد.