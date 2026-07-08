فرق إنقاذ باكستانية تعثر على حطام طائرة شحن مفقودة

إسلام أباد-سانا‏

أعلنت السلطات الباكستانية عثور فرق الإنقاذ على حطام طائرة شحن، خلال عملية بحث ‏في أعماق البحر اليوم الأربعاء، وذلك بعد 12 ساعة من اختفائها قبالة سواحل كراتشي، ‏فيما تتواصل جهود العثور على أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متنها.‏

ونقلت وكالة رويترز عن هيئة المطارات الباكستانية قولها: إن “حطام طائرة الشحن من ‏طراز “بوينغ 737 ” التابعة لشركة “كيه.2 إيروايز” انتُشل على بعد 53 ميلاً بحرياً ‏جنوب ميناء أورمارا”.‏

وأضافت الهيئة: إن “البحرية الباكستانية ووكالة الأمن البحري الباكستانية نشرتا موارد ‏جوية وبحرية متنوعة لتحديد موقع الحطام” مشيرة إلى أن “عملية البحث مستمرة للعثور ‏على أفراد الطاقم”.‏

وأشارت هيئة المطارات إلى أن الطائرة أبلغت عن مشكلة في نظام الملاحة في أثناء ‏تحليقها باتجاه كراتشي.‏

وأصدر رئيس الوزراء شهباز شريف توجيهاته للسلطات بتسريع عمليات البحث عن ‏الطائرة التي انقطع الاتصال بها فوق بحر العرب بعد الإبلاغ عن مشكلة في نظام ‏الملاحة.‏

وقالت شركة “كيه.2 إيروايز” المشغلة للطائرة: إن الطاقم يتألف من طيارين اثنين ‏ومهندسين اثنين وموظف دعم واحد”.‏

ويشير موقع “فلايت رادار 24” لتتبع الرحلات الجوية إلى احتمال أن تكون الطائرة ‏تحطمت في البحر جنوب غرب كراتشي بعد سلسلة من التغيرات الحادة في الارتفاع قبل ‏هبوطها النهائي الحاد.‏