السيطرة على معظم بؤر حشرة الجندب في سهل الغاب دون أضرار مع استمرار أعمال المكافحة

حماة-سانا

أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب اليوم الخميس السيطرة على معظم بؤر انتشار حشرة الجندب في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، مع استمرار عمليات التحري والمتابعة تحسباً لظهور بؤر جديدة.

وبيّن مدير الشؤون الزراعية والوقاية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب طلال المواس في تصريحٍ لـ سانا، أن انتشار حشرة الجندب شملت بشكل أساسي الحقول والأراضي الزراعية في قريتي قبر فضة والأشرفية وبعض المناطق المجاورة ضمن نطاق واحد يُقدر بنحو 1 كيلو متر تقريباً في سهل الغاب.

وأوضح المواس، أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة الحشرة من خلال الرصد المبكر عبر وحدات التحري والمكافحة المنتشرة في الأقسام الحقلية والوحدات الإرشادية ضمن نطاق عمل الهيئة، حيث جرى تحديد البؤر والتدخل السريع في مكافحتها، مع متابعة المناطق المعرضة للإصابة والتعاون مع المزارعين للإبلاغ عن أي انتشار جديد.

وكانت وزارة الزراعة أوضحت في وقت سابق، أن الحشرات التي تمت مشاهدتها في مناطق سهل الغاب بمحافظة حماة هي جنادب محلية يقتصر وجودها على طرفي السواقي ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية، وعلى مسافة لا تتجاوز كيلومتراً واحداً، مشيرة إلى أنها وجّهت فرقها الميدانية للمباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية وفق الإجراءات المعتمدة.