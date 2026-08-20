بعثة أممية: لجنة الحوار الليبية المصغرة توقع مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات

تونس-سانا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس، أن لجنة الحوار الليبية المصغرة، وقعت بالأحرف الأولى في ختام اجتماعها بالعاصمة التونسية على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات.

وقالت البعثة في منشور على منصة “إكس”: “اختتم الاجتماع المصغر في العاصمة التونسية مناقشاته المتعلقة بإنجاز الخطوتين الأوليتين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، وهما تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني للانتخابات”.

وأشارت البعثة إلى أن المجتمعين اتفقوا خلال اللقاء الذي يسرته الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، على اللقاء مجدداً داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه رسمياً.

وكان رؤساء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي، اعتمدوا في الثامن عشر من حزيران الماضي خارطة طريق تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا، في موعد أقصاه الـ17 من شباط 2027، إلى جانب حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية، وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.