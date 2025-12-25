قطر تؤكد دعمها الكامل للسلام والأمن في اليمن

الدوحة-سانا

أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن المجتمعي في اليمن، مؤكدة ضرورة التعاون الوثيق بين جميع الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد وحل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشره الموقع الرسمي لها اليوم، دعم الدوحة التام للحكومة اليمنية الشرعية والجهود التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.

كما شددت الوزارة على دعم قطر للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة في اليمن.

وكانت الخارجية السعودية أصدرت في وقت سابق بياناً أكدت فيه أهمية التعاون بين كل القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، غداة التطورات الميدانية المتصاعدة في محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين.