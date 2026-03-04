فرنسا تعلن اعتراض مسيّرات إيرانية استهدفت الإمارات

باريس-سانا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن مقاتلات فرنسية متمركزة في الإمارات نفذت عملية لتأمين القواعد الفرنسية في الشرق الأوسط، كما اعترضت مسيرات إيرانية في الأجواء الإماراتية.

وقال بارو لقناة “بي أف أم تي في” الإخبارية حول تدخل جوي فرنسي في المنطقة أمس الثلاثاء: “إن طائرات مقاتلة فرنسية من طراز رافال حيدت طائرات إيرانية مسيرة كانت تستهدف الإمارات، مشيراً إلى أن فرنسا تمتلك قاعدة بحرية وأخرى جوية في منطقة الظفرة”.

وتعرضت منذ يوم السبت الماضي دول خليج والأردن والعراق لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.