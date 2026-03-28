البحرين تعلن تدمير واعتراض صواريخ ومسيرات معادية

المنامة-سانا

أعلنت قوة دفاع البحرين اليوم السبت اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن قوة الدفاع قولها في بيان: إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 20 صاروخاً و23 طائرة مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية في البحرين حظر استخدام الطائرات بدون طيار من اليوم وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنه سيتم اعتراض وتدمير أي طائرة درون مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.