مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على قضاء صور جنوب لبنان

قتل شخصان، اليوم الإثنين، بغارة إسرائيلية على بلدة شحور في قضاء صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنّ “جيش العدو بدأ شنّ غارات على بلدتي دبعال وقانا في قضاء صور، وذلك بعد الإنذار الذي وجهه لتلك القرى”، وأضافت: إن الغارة على بلدة شحور تسببت في مقتل شخصين.

إلى ذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية، كما استهدفت غارة أخرى بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، فيما تعرضت بلدة المنصوري في قضاء صور لقصف مدفعي.

ونفذت قوات الاحتلال ليلاً عمليات تفجيرات في الخيام والقنطرة، فيما لم تغادر المسيّرات المعادية سماء الجنوب ليلاً وصولاً حتى الصباح.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الفائت إلى 2679 قتيلاً و8229 جريحاً.