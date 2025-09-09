الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجوما يستهدف قيادة حماس في الدوحة

photo 2025 09 09 16 37 54 الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجوما يستهدف قيادة حماس في الدوحة

الدوحة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مبان سكنية في العاصمة القطرية الدوحة فيما ذكر جيش الاحتلال أن الهجوم استهدف قيادة حركة حماس.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصدر قيادي في الحركة قوله “إن إسرائيل استهدفت وفد حماس المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “إن الجيش والشاباك هاجما عبر سلاح الجو، قيادة حماس”.

وكانت دوّت عدة انفجارات في الدوحة قبل قليل، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

