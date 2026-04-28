وزير الخزانة الأمريكي يهدد بفرض عقوبات على الجهات المتعاملة مع الطيران الإيراني

3UM773PCC5JO5DXQIWGLLMS5RQ وزير الخزانة الأمريكي يهدد بفرض عقوبات على الجهات المتعاملة مع الطيران الإيراني

واشنطن- سانا

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الإثنين، من أن المؤسسات والجهات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أمريكية.

وقال بيسنت في منشور له على منصة إكس: “إن التعامل التجاري مع شركات الطيران الإيرانية يعرض الجهات المعنية لخطر العقوبات الأمريكية”، واصفاً هذا التحذير بأنه جزء من حملة تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على طهران، وذلك في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت منتصف الشهر الماضي أنها ستعزز عقوباتها على قطاع النفط الإيراني، مستهدفة عشرين شخصاً وكياناً مرتبطين بشبكة قطب النفط محمد حسين شمخاني، في ظل الحصار الذي تفرضه طهران على مضيق هرمز.

