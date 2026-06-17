الصين تتوعد بإجراءات مضادة رداً على منصة تايوانية لجمع معلومات استخباراتية

بكين-سانا

توعدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة حاسمة، رداً على إطلاق تايوان منصة إلكترونية تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية من مواطنين صينيين، محذرة من أن أي شخص يزود السلطات التايوانية بمعلومات سرية سيواجه الملاحقة القانونية.



واعتبر مكتب شؤون تايوان في الصين وفق ما نقلت فرانس برس أن السلطات التايوانية تستهدف البر الرئيسي عبر أنشطة لجمع المعلومات الاستخباراتية وأعمال تخريبية، مؤكداً أن هذه الخطوات تؤدي إلى تأجيج التوتر والإضرار بالعلاقات بين جانبي مضيق تايوان.

وفي المقابل، أوضح مكتب الأمن القومي التايواني أن عدداً متزايداً من الأشخاص تواصلوا مع جهات في تايوان، مؤكدين “رغبتهم في تقديم معلومات مختلفة، وسيقوم بفحص وتقييم ومتابعة البلاغات المُقدمة إلى المنصة “بدقة” باستخدام التكنولوجيا.

وأطلقت الحكومة التايوانية الأحد الماضي موقعاً إلكترونياً، لتشجيع المواطنين الصينيين على الإبلاغ عن معلومات استخباراتية.