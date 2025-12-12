البيت الأبيض: ترامب مستاء من مواقف كييف وموسكو حيال خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا

واشنطن -سانا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستاء للغاية من مواقف أوكرانيا وروسيا حيال خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ليفيت قولها للصحفيين اليوم: إن “الرئيس مستاء للغاية من المعسكرين المتحاربين، وسئم عقد اجتماعات تقتصر الغاية منها على الاجتماع”، مضيفة: ” لم يعد يريد كلاماً، إنه يريد أفعالاً، يريد لهذه الحرب أن تنتهي”.

وأضافت ليفيت: “ما زلنا غير واثقين بإمكان الوصول إلى سلام حقيقي، وما إذا كنا قادرين فعلاً على الدفع بالأمور قدماً “.

وتتواصل منذ شباط عام 2022، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تشهد الساحة السياسية، نقاشات حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، التي تضمنت 28 بنداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.