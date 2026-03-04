الجيش الأمريكي يعلن تدمير 2000 هدف في إيران في أكبر عملية عسكرية بالمنطقة منذ 2003

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أن الجيش الأمريكي ضرب قرابة ألفي هدف في إيران حتى الآن، في إطار عملية عسكرية واسعة تعد الأكبر من حيث حشد القوة النارية في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على منصةX أمس الثلاثاء، رسالة مصورة للأدميرال براد كوبر قال فيها: “ضربنا قرابة ألفي هدف بأكثر من ألفي ذخيرة، لقد أضعفنا الدفاعات الجوية الإيرانية بشدة، ودمرنا المئات من الصواريخ البالستية الإيرانية وقاذفاتها والطائرات المسيرة”.

وأضاف: إن حجم الضربات في الساعات الأربع والعشرين الأولى من العملية بلغ تقريباً ضعف اليوم الأول من ضربات عملية “الصدمة والرعب” على العراق عام 2003، مؤكداً أن القوات الأمريكية “تواصل شن الضربات على إيران على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع”.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تتولى مسؤولية التخطيط والعمليات العسكرية في منطقة حيوية، تشمل 21 دولة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، والممرات المائية المحيطة.