مسؤول أمريكي: توصلنا إلى اتفاق قوي مع إيران يلزمها بفتح مضيق هرمز

واشنطن-سانا

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق وصفه بـ”القوي للغاية” مع إيران، مؤكداً أن الاتفاق يُلزم طهران بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي، مع احتمال إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي دون فرض أي رسوم على حركة الملاحة، وفي المقابل، أكد أن واشنطن ستوقف حصارها البحري على إيران بالتزامن مع هذه الخطوة.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي لم يفصح عن اسمه، قوله: إن المرحلة التالية لفتح المضيق ستشهد انطلاق عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور محوري فيها لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وعلى الصعيد الأوروبي، أفاد بأن بريطانيا وفرنسا أجرتا مباحثات حول تشكيل تحالف بحري مشترك، مشيراً إلى أن كلتا الدولتين تمتلكان سفناً عسكرية في المنطقة جاهزة للمشاركة في هذه العمليات.

وتأتي هذه التصريحات بعد ما كان قد أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت سابق من اليوم، من أن الولايات المتحدة وإيران توصّلتا إلى اتفاق إطاري للسلام ينهي النزاع المستمر منذ أشهر في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الطرفين أتمّا صياغة النص النهائي للاتفاق.