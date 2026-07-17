الوكيل في ظلّ الآخر… رواية تبحث عن الذات خلف جدران الخوف

دمشق-سانا

تنطلق رواية الوكيل في ظلّ الآخر للروائي سامر النجار من أجواء نفسية مشبعة بالخوف والكتمان، لتتناول قضايا الهوية والاغتراب والذاكرة، وتلاحق شخصيات حملت آثاراً نفسية واجتماعية خلّفها العنف والخوف والتسلط.

في مركز الرواية يقف صراع الفرد مع الأسرة والمجتمع والسلطة والماضي، وهي قوى تتداخل حتى يصبح التحرر منها أكثر تعقيداً من مجرد تغيير المكان أو مغادرة الوطن.

بين الوكالة والظل تضيع الذات

يفتح العنوان باب الرواية قبل الدخول إلى أحداثها، فالوكيل هو من يتحدث باسم غيره أو يتصرف نيابة عنه، لكنه قد يتحول من ممثل للآخر إلى أداة تمحو صوت الإنسان الذي يفترض أن تمثله، ومن هنا تظهر المفارقة بين المساعدة والهيمنة، وبين الحماية ومصادرة القرار.

أما الظل فيشير إلى وجود ناقص وتابع، صورة تتحرك بحركة الأصل من دون أن تمتلك استقلالها، وهو أيضاً أثر لا ينفصل عن صاحبه، كما لا تنفصل الشخصيات عن ماضيها وخوفها وذاكرتها، وبذلك يعكس العنوان جوهر الرواية: إنسان حاضر بجسده، غائب بإرادته، يعيش حياته تحت سلطة صورة صنعها له الآخرون.

يتسع الآخر في الرواية ليشمل الأسرة والمجتمع والسلطة والتقاليد والماضي، وهو لا يظهر دائماً في صورة قمع مباشر، بل قد يتسلل عبر الخوف أو الشعور بالذنب أو الحاجة إلى القبول، فتشارك الشخصية، من حيث لا تدري، في استمرار القيود المفروضة عليها.

الجدران الخارجية تسكن أعماق الشخصيات

تتنقل الرواية بين دمشق ومدن ألمانية عدة، حيث ترتبط دمشق بالطفولة والعلاقات الأولى، لكنها تحمل كذلك آثار العنف والخوف، أما ألمانيا فتمثل فضاءً جديداً وفرصة محتملة لإعادة بناء الحياة، دون أن تكون خلاصاً تلقائياً من الماضي.

وتؤدي الأمكنة المغلقة، مثل البيوت والغرف ومواقع العلاج، دوراً في التعبير عن العزلة والكتمان، وفي المقابل، تكشف الأمكنة العامة صعوبة اندماج الشخصية في محيط جديد، وتبرز المسافة بين وجودها الجسدي وقدرتها على الشعور بالأمان والانتماء.

تمتد الأحداث بين سبعينيات وتسعينيات القرن العشرين، مستفيدةً من التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها سوريا وألمانيا، حيث يقدم الكاتب من خلالها توازناً لافتاً بين سقوط الجدران في الخارج ومحاولة الشخصيات إسقاط جدرانها الداخلية، غير أن الرواية تذكّر بأن بلوغ الحرية لا يتم ما دامت جدران الخوف قائمة في النفس.

ويستخدم الكاتب الحوار الداخلي، والاسترجاع، والرسائل، والأحلام، والاعترافات، إلى جانب إدخال الكتابة نفسها في نسيج الرواية، وتساعد هذه التقنيات على كشف الاضطراب النفسي وتعدد طبقات الذاكرة، وإن كان نجاحها الفني يظل مرتبطاً بقدرة السرد على ضبط الانتقالات الزمنية ومنع التأملات من إبطاء الإيقاع.

وتتسم اللغة بنبرة وجدانية وتأملية، مع حضور متكرر لمفردات الظل والجدار والقناع والخوف والاسم، فتشكل هذه المفردات حقلاً رمزياً يعبّر عن فقدان الأمان، غير أن كثافة الرمز تحتاج دائماً إلى توازن، حتى لا تتحول الصورة المجازية إلى تكرار يضعف أثرها.

منفى النفس يتجاوز حدود المكان

الرواية التي تصنف في سياق أدب الاغتراب النفسي والمنفى والذاكرة، لا تنشغل بالمنفى الجغرافي وحده، بل بمنفى الإنسان داخل اسمه وجسده وعلاقاته، وهي تقترب من الأعمال التي تعالج القمع وآثاره الممتدة، مع منح العلاج النفسي والرسائل والكتابة دوراً واضحاً في كشف المسكوت عنه.

وتكمن قوة الرواية، كما توحي بنيتها، في الجمع بين النفسي والاجتماعي والسياسي، وفي جعل التحولات التاريخية مرآة لانهيارات الشخصيات الداخلية، غير أن الحكم النهائي على تماسكها يقتضي النظر في مدى اختلاف أصوات شخصياتها، وتوازن المقاطع التأملية مع الحركة السردية، وقدرة الشخصيات الثانوية على تجاوز دورها الوظيفي.

وصدرت رواية الوكيل في ظلّ الآخر عن دار نرد للنشر والتوزيع 2026، وتقع في 296 صفحة، وتنتمي إلى الرواية النفسية الاجتماعية.

أما سامر النجار فهو روائي سوري، حاصل على إجازة في علوم اللغة الألمانية وإجازة في العلوم السياسية في ألمانيا، ومن أبرز أعماله وما زال النرد يدور وأحزان موسمية.