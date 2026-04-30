الاتحاد الأوروبي: الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا يخدم مصالح واشنطن أيضاً

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن وجود قوات أمريكية في أوروبا يصبّ أيضاً في مصلحة واشنطن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية خفض عدد القوات في ألمانيا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدثة باسم الاتحاد أنيتا هيبر قولها: إن الولايات المتحدة “شريك أساسي في الإسهام بأمن أوروبا ودفاعها”، مضيفة: إن “نشر القوات الأمريكية في أوروبا يخدم أيضاً مصالح الولايات المتحدة دعماً لدورها العالمي”.

وأوضحت هيبر أن الحلفاء في الناتو يزيدون إنفاقهم الدفاعي بوتيرة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن ألمانيا أعلنت زيادة كبيرة في ميزانيتها الدفاعية خلال السنوات المقبلة.

وفي ظل المخاوف بشأن التزام واشنطن بالحلف، على خلفية التوترات الدولية والحرب الروسية الأوكرانية، رفعت الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي.

وكان ترامب صرّح أمس الأربعاء بأن إدارته تدرس خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، مؤكداً أن القرار سيُتخذ قريباً.

