واشنطن-سانا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها بصدد تنفيذ خطة أمنية جديدة لتعزيز حماية البيت الأبيض، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية بعد سلسلة حوادث استهدفت الرئيس خلال العامين الماضيين.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الجمعة، أن الخطة تتضمن إقامة سياج دائم يحيط بحديقة لافاييت المقابلة للواجهة الشمالية للبيت الأبيض، مع تزويده ببوابات تتيح للسلطات التحكم في دخول الزوار عند الضرورة، بما يحل محل الحواجز المعدنية ونقاط التفتيش المؤقتة المستخدمة منذ سنوات.
كما تشمل الخطة إنشاء مركز دائم للفحص الأمني تحت الأرض، مخصص لاستقبال زوار البيت الأبيض وضيوف المناسبات الرسمية والموظفين والمتعاقدين، ضمن منظومة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتسهيل حركة الدخول.
وأوضحت الوكالة أن التصميم المعدل للمنشأة الأمنية حصل على موافقة مبدئية من لجنة الفنون الجميلة الأمريكية، فيما لا يزال مقترح إقامة السياج الدائم حول حديقة لافاييت قيد الدراسة.
وتعتزم الإدارة أيضاً طرح مشروع لإقامة سياج أمني على امتداد شارع بنسلفانيا بمحاذاة الجانب الشمالي لمجمع البيت الأبيض، على أن يُعرض لاحقاً على اللجنة المختصة.
وبحسب الوكالة، تستهدف الخطة استبدال الإجراءات الأمنية المؤقتة بمنظومة دائمة، على أن تدخل المنشأة الجديدة الخدمة بحلول تموز عام 2028.
يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في 10 تموز الجاري، أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت لائحة اتهام إلى 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاماً، بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين ورجل الأعمال إيلون ماسك، خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أُقيمت في البيت الأبيض حزيران الماضي.