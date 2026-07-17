واشنطن-سانا‏

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها بصدد تنفيذ خطة أمنية ‏جديدة لتعزيز حماية البيت الأبيض، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية بعد ‏سلسلة حوادث استهدفت الرئيس خلال العامين الماضيين.‏

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الجمعة، أن الخطة تتضمن إقامة سياج ‏دائم يحيط بحديقة لافاييت المقابلة للواجهة الشمالية للبيت الأبيض، مع تزويده ‏ببوابات تتيح للسلطات التحكم في دخول الزوار عند الضرورة، بما يحل ‏محل الحواجز المعدنية ونقاط التفتيش المؤقتة المستخدمة منذ سنوات.‏

كما تشمل الخطة إنشاء مركز دائم للفحص الأمني تحت الأرض، مخصص ‏لاستقبال زوار البيت الأبيض وضيوف المناسبات الرسمية والموظفين ‏والمتعاقدين، ضمن منظومة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتسهيل ‏حركة الدخول.‏

وأوضحت الوكالة أن التصميم المعدل للمنشأة الأمنية حصل على موافقة ‏مبدئية من لجنة الفنون الجميلة الأمريكية، فيما لا يزال مقترح إقامة السياج ‏الدائم حول حديقة لافاييت قيد الدراسة.‏

وتعتزم الإدارة أيضاً طرح مشروع لإقامة سياج أمني على امتداد شارع ‏بنسلفانيا بمحاذاة الجانب الشمالي لمجمع البيت الأبيض، على أن يُعرض ‏لاحقاً على اللجنة المختصة.‏

وبحسب الوكالة، تستهدف الخطة استبدال الإجراءات الأمنية المؤقتة بمنظومة ‏دائمة، على أن تدخل المنشأة الجديدة الخدمة بحلول تموز عام 2028.‏

يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في 10 تموز الجاري، أن هيئة ‏محلفين اتحادية كبرى وجهت لائحة اتهام إلى 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم ‏بين 19 و32 عاماً، بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏ونائبه جي دي فانس، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين ورجل ‏الأعمال إيلون ماسك، خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أُقيمت في البيت ‏الأبيض حزيران الماضي.‏