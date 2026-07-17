بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل‎”‌‏.. ألمانيا تقترح نشر قوة تابعة للاتحاد الأوروبي ‏في لبنان ‏

برلين-سانا‏

اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تفويض قوة تابعة للاتحاد ‏الأوروبي في لبنان لتحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” ‏بعد انتهاء تفويضها، بهدف تجنب حدوث فراغ أمني‎.‎

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن فاديفول، قوله: إنه ينبغي على الاتحاد ‏الأوروبي بحث إمكانية ضمان عدم حدوث فراغ أمني من خلال تفويض ‏أوروبي عقب انتهاء مهمة “اليونيفيل”.‎

ووصف فاديفول لبنان، في ظل وجود حكومة مستقرة، بأنه يمثل “أحد أكثر ‏التطورات المبشرة في المنطقة”، مشيراً إلى أن قوة بتفويض أوروبي يمكن ‏أن تسهم في تهيئة الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي ومنع عودة ميليشيا ‌‏”حزب الله”.‏

ومن المقرر أن ينتهي تفويض قوة “اليونيفيل” في 31 كانون الأول عام ‌‏2026، فيما مدد البرلمان الألماني مشاركة بلاده في المهمة مؤخراً‎.‎

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد مطلع حزيران ‏الماضي ‏ضرورة ‏الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان، بعد انتهاء ‌‏‌‏مهمة قوة ‏الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” في جنوب لبنان نهاية العام ‌‏الجاري‎.‎

يشار إلى أن قوات “يونيفيل” تنتشر في لبنان منذ عام 1978، وتضم ‏أكثر ‏من ‏سبعة آلاف جندي حفظ سلام من 47 دولة، ‏وينتهي ‏تفويضها في آخر ‏كانون ‏الأول القادم بموجب قرار لمجلس الأمن تم ‏تبنيه في آب عام /‌‌‎/2025

‎#‎سانا