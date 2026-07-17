بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل‎”‌‏.. ألمانيا تقترح نشر قوة تابعة للاتحاد الأوروبي ‏في لبنان ‏

برلين-سانا
اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تفويض قوة تابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” بعد انتهاء تفويضها، بهدف تجنب حدوث فراغ أمني.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن فاديفول، قوله: إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي بحث إمكانية ضمان عدم حدوث فراغ أمني من خلال تفويض أوروبي عقب انتهاء مهمة “اليونيفيل”.
ووصف فاديفول لبنان، في ظل وجود حكومة مستقرة، بأنه يمثل “أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة”، مشيراً إلى أن قوة بتفويض أوروبي يمكن أن تسهم في تهيئة الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي ومنع عودة ميليشيا ”حزب الله”.
ومن المقرر أن ينتهي تفويض قوة “اليونيفيل” في 31 كانون الأول عام 2026، فيما مدد البرلمان الألماني مشاركة بلاده في المهمة مؤخراً.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد مطلع حزيران الماضي ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان، بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” في جنوب لبنان نهاية العام الجاري.
يشار إلى أن قوات “يونيفيل” تنتشر في لبنان منذ عام 1978، وتضم أكثر من سبعة آلاف جندي حفظ سلام من 47 دولة، وينتهي تفويضها في آخر كانون الأول القادم بموجب قرار لمجلس الأمن تم تبنيه في آب عام //2025
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