الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لاعتداءات إيرانية

المنامة-سانا‏

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الجمعة، عن التصدي ‏لاعتداءات إيرانية استهدفت أراضي المملكة.‏

وقالت القيادة العامة في بيان على منصة “‏x‏”: “إنّ إيران تواصل نهجها ‏العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة ‏البحرين”، مضيفاً: إنّ منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدّت ‏واعترضت ودمرت اليوم عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.‏

وجدّدت القيادة العامة التأكيد على أنّ كل أسلحتها ووحداتها على أهبة ‏الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، داعية الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، ‏وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء، والإبلاغ عنها فوراً.‏

وأكدت أنّ رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل ‏الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين ‏كافة.‏

وشدّدت القيادة العامة على أنّ تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ‏في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون ‏الدولي الإنساني.‏

وكانت الدفاعات الجوية البحرينية تمكّنت من اعتراض وتدمير عدد من ‏الصواريخ والمسيّرات الإيرانية يومي أمس وأمس الأول.‏