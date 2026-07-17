الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لاعتداءات إيرانية

المنامة-سانا
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الجمعة، عن التصدي لاعتداءات إيرانية استهدفت أراضي المملكة.
وقالت القيادة العامة في بيان على منصة “x”: “إنّ إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين”، مضيفاً: إنّ منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدّت واعترضت ودمرت اليوم عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
وجدّدت القيادة العامة التأكيد على أنّ كل أسلحتها ووحداتها على أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، داعية الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء، والإبلاغ عنها فوراً.
وأكدت أنّ رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.
وشدّدت القيادة العامة على أنّ تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وكانت الدفاعات الجوية البحرينية تمكّنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية يومي أمس وأمس الأول.