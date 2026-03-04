السعودية تجدد تأكيد حماية أمنها وتعلن تضامنها مع الدول المتضررة من الاعتداءات الإيرانية

الرياض-سانا

أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها، وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس عقد جلسته أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، حيث استعرض مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

واطّلع المجلس على مضامين الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية، حول التطورات الإقليمية وانعكاساتها الخطيرة، مثمناً ما عبّر عنه قادة الدول الشقيقة والصديقة من إدانة للاعتداءات الإيرانية الآثمة، التي طالت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وجدد المجلس وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني السافر، مؤكداً تسخير جميع الإمكانات لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه تلك الهجمات المقوضة لأمن المنطقة واستقرارها.

وتواصل طهران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة في البنى التحتية.