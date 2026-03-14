أردوغان: ضرورة إيجاد حلول للأزمات الدولية عبر الحوار والدبلوماسية

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تضع حماية القيم الإنسانية والدفاع عن الشعوب في مقدمة أولوياتها، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول للأزمات الدولية عبر الحوار والدبلوماسية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله اليوم السبت خلال مأدبة إفطار أقيمت في جامعة إسطنبول، بمناسبة عيد الطب: “إن تركيا تسعى للحفاظ على الحياة وحماية الكرامة الإنسانية، ولن تنظر إلى الأحداث من منظور المصالح الاقتصادية كالنفط والذهب والغاز، بل من خلال معايير الحق والعدالة والرحمة”.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن العالم اليوم يشهد مشاهد وحشية يتم فيها تجاهل حياة الإنسان، حيث يُقتل الأطفال في الحضانات ووحدات العناية المركزة، ويفقد أطفالاً كانوا يذهبون إلى المدرسة بوجوه مبتسمة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن نحو 1700 من العاملين في المجال الصحي قتلوا في قطاع غزة، واصفاً ما يحدث في القطاع بأنه “إبادة جماعية” استهدفت الأطباء والممرضات إلى جانب الأطفال والنساء والمدنيين.

وشدد أردوغان على أن تأمين قدرات الكوادر الصحية لأداء مهامهم بطمأنينة يعد من أولويات الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تركيا لن تتغاضى عن أي أعمال تهدد السلام والاستقرار الداخلي أو الإقليمي.

وكان الرئيس التركي أكد أمس الجمعة أن الحفاظ على أمن تركيا وإبعادها عن “حفرة النار” التي تلتهم المنطقة يشكل الأولوية القصوى لبلاده في هذه المرحلة الحساسة.