الرئيس الباكستاني يدين الهجمات الأفغانية بطائرات مسيرة على بلاده

إسلام أباد-سانا

أدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بشدة الهجمات الأفغانية بالطائرات المسيّرة على المناطق المدنية في باكستان.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الباكستاني قوله في منشور له عبر منصة “إكس” اليوم السبت: إن بلاده لن تتسامح مع هذه الهجمات على مدنييها، وستدافع عن شعبها.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق اليوم، عن اعتراض عدد من الطائرات الأفغانية المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها، فيما سقطت أخرى في مناطق مأهولة، ما تسبب بإصابة عدة أشخاص في جنوب غرب وشمال غرب البلاد.

وتشهد العلاقات الباكستانية الأفغانية منذ عدة أشهر توتراً حاداً، كما وقعت مواجهات عسكرية مباشرة، إثر خلافات سياسية، وأخرى على الحدود بين البلدين.