ترامب: “لا أوراق” تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز

واشنطن-سانا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن إيران ليس لديها “أوراق” تفاوضية في المباحثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان، باستثناء التحكم بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة.

وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشال” اليوم الجمعة: “لا يبدو أن الإيرانيين يدركون أن لا أوراق بيدهم باستثناء ابتزاز العالم على المدى القصير من خلال استخدام الممرات المائية الدولية، السبب الوحيد لبقائهم أحياء اليوم هو التفاوض”.

وكان ترامب حذر في وقت سابق اليوم إيران من التعرض لضربات جديدة بحال فشلت المباحثات في باكستان في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقت.

يأتي ذلك في وقت توجه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى إسلام آباد تمهيداً للمفاوضات المرتقبة مع إيران، مع تحذيره إياها من “التلاعب” بواشنطن، بينما جددت طهران التمسك بشروط تسبق بدء المباحثات، وخصوصاً وقف إسرائيل إطلاق النار في لبنان.