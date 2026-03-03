إسقاط 3 طائرات مسيرة جنوب سلطنة عمان

مسقط-سانا

أعلن مصدر أمني في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في الساحل الجنوبي للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المصدر قوله: إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء محافظة ظفار، بينما أسقطت طائرة ثالثة بالقرب من محيط ميناء صلالة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وجددت السلطنة استنكارها وإدانتها للاعتداءات، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد.

وكانت تعرضت خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري في وقت سابق اليوم للاعتداء بعدد من المسيّرات، ما أدى إلى إصابة أحد الخزانات.

وتعرضت منذ يوم السبت الماضي الدول الخليجية والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

