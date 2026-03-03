روبيو: هدف العمليات العسكرية ضد إيران تقويض قدراتها الصاروخية والبحرية

واشنطن-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الجارية ضد إيران تتركز في تدمير قدراتها في مجال الصواريخ البالستية وتدمير قوتها البحرية.

وأوضح روبيو في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، نقلتها وكالة فرانس برس، أن الولايات المتحدة نفذت هجوماً استباقياً يوم السبت الماضي، مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء بناءً على تقديرات استخباراتية تفيد بأن إسرائيل كانت بصدد شن هجوم منفرد، ما كان سيعرّض القوات الأمريكية لردود فعل انتقامية واسعة.

وحول الأهداف السياسية للعمليات، صرح روبيو أن بلاده تدعم تغيير النظام في طهران، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن إسقاط الحكومة الإيرانية ليس الهدف المباشر للعمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معرباً عن تطلعه لنموذج سياسي جديد في البلاد عبر التحركات الداخلية.

وتواصل أمريكا وإسرائيل هجومهما العسكري على إيران منذ صباح أمس الأول السبت، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أن موجة واسعة من الضربات العسكرية ضد إيران ستبدأ قريباً وقد تمتد هذه العمليات لنحو أربعة أسابيع.