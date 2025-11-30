ستارمر يبحث مع الأمين العام للناتو جهود السلام في أوكرانيا

لندن-سانا

بحث رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، في اتصال هاتفي اليوم، تطورات الأوضاع في أوكرانيا، ولا سيما مسألة محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية.

ووفق بيان مشترك نُشر على موقع رئاسة الوزراء البريطانية، أكد الجانبان أن محادثات السلام الأخيرة اكتسبت زخماً ملحوظاً، مشددين على ضرورة تركيز الجهود لضمان التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وأوضح البيان أن ستارمر وروته ناقشا أيضاً الجهود التي يبذلها “تحالف الراغبين” للتحضير لوقف الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، ورحّبا بمستوى التنسيق الوثيق بين التحالف والناتو بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بعملية وقف إطلاق النار، مع الإعراب عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون ودعم المساعي المبذولة في هذا الاتجاه.

وكانت الدول الأوروبية، اقترحت، الأسبوع الماضي، على الولايات المتحدة الأميركية خطة سلام جذرية بديلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تتجاهل فيها بعض النقاط التي تُعدُّ مؤيدة لروسيا ووردت في الوثيقة الأصلية المدعومة من واشنطن، وتدعو إلى احترام سيادة كييف.