اليونيسف تطالب بتحقيق دولي عاجل عقب استهداف الاحتلال شاحنتي مياه في غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بإجراء تحقيق فوري في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي سائقي شاحنتي مياه تابعتين لها في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتلهما أثناء قيامهما بمهام إنسانية روتينية لتزويد السكان بالمياه، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعاني منها قطاع غزة.

وأعربت المنظمة، في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية، عن غضبها الشديد من الحادث الذي وقع صباح أمس الجمعة عند نقطة تعبئة المياه في شارع المنصورة بمدينة غزة، مؤكدةً أن السائقين كانا يعملان ضمن عمليات نقل مياه اعتيادية دون أي تغييرات في الحركة أو الإجراءات الميدانية.

وأوضحت المنظمة أن محطة تعبئة المياه في منطقة المنصورة تعد حالياً المحطة الوحيدة العاملة لتزويد شاحنات المياه من خط إمداد شركة “ميكوروت” الذي يخدم مدينة غزة، ما يجعل استهدافها تهديداً مباشراً لإمدادات المياه الحيوية للسكان المدنيين.

وفي أعقاب الحادث، أصدرت المنظمة تعليمات لمتعاقديها بتعليق أنشطتهم في الموقع مؤقتاً حتى تتحسن الأوضاع الأمنية، داعيةً سلطات الاحتلال إلى ضمان المساءلة الكاملة عن هذا الاعتداء، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية.

ويعاني قطاع غزة نقصاً حاداً في مياه الشرب نتيجة تدمير آبار المياه وشبكات الإمداد خلال العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية والصحية لمئات آلاف الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين ومرافق الخدمات الأساسية.