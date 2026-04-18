صدور نتائج المقابلة الشفهية للناجحين في الامتحان الوطني الموحد للصيدلة الدورة الأولى 2026

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، نتائج المقابلة الشفهية للناجحين في الامتحان الوطني الموحد للصيدلة الدورة الأولى 2026 لخريجي الجامعات غير السورية.

وأوضحت الهيئة في حسابها على فيسبوك أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو قناتها في التلغرام على الرابط:

https://t.me/NationalCommissionforQuality/131

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للمقابلات الشفهية تعويضياً لمن لم يتمكن من التقدم لهذه الدورة، أو لم يحالفه الحظ فيها أو في الدورات السابقة.

وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أجرت في الـ 16 من شهر نيسان الجاري، المقابلات الشفهية للناجحين في أول امتحان وطني موحد رقمي لخريجي كليات الصيدلة من الجامعات غير السورية، “الدورة الأولى 2026″، الموجودين داخل سوريا، بهدف معادلة شهاداتهم والسماح لهم بمزاولة المهنة أو التقدم للاختصاص، وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.