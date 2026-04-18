المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 18 من نيسان 2026

دمشق:

1- حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ80 لعيد الجلاء، في مقر رابطة رجال الثورة السورية بالجسر الأبيض، الساعة الـ11 صباحاً.

2- افتتاح ملتقى “أيام كردية”، في مبنى اتحاد الكتاب العرب بأوتستراد المزة، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

3- محاضرة بعنوان “مفاتيح التوفيق في الدراسة”، يلقيها الأستاذ رامي تكريتي، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 12 ظهراً.

4- ندوة حوارية مع شنغين، يقدمها شنغين علي أوغلو (فيزيائي فضاء ومعد ومقدم برامج علمية)، في مدرج كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية على طريق مطار دمشق الدولي، الساعة الـ 2 ظهراً.

5- ملتقى حواري بعنوان “السينما في سوريا… إلى أين؟”، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ4 عصراً.

6- عرض فيلمين للأطفال مدبلجين: “عائلة كروودز: عصر جديد”، و”تينكر بيل وأسطورة الوحش الخفي”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

7- جولة في حي الأمين بدمشق القديمة، تتضمن جلسة حوارية في مركز هندرة للتطوير والتدريب بباب توما حول التراث الثقافي المادي واللامادي، الساعة الـ 4 عصراً.

8- عرض أفلام “إيجي بيست، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10 مساءً.

ريف دمشق:

1- محاضرة بعنوان “الصحة النفسية”، يقدمها الدكتور محمد أبو هلال، في المركز الثقافي بالنبك، الساعة الـ 4:30 عصراً.

2- أمسية بعنوان “تجارب موسيقية شبابية” بمشاركة تجمعات: الربع، أمان، صدى، بإشراف دلامة شهاب، نوار زهرة، وباسل حداد، في المركز الثقافي بيبرود، الساعة الـ5 مساءً.

3- لقاء حواري بعنوان “الفن المفاهيمي… ما هو؟”، في نادي ألبيرتو للفن ببيت ألبيرتو اليسوعي في جرمانا، الساعة الـ 5:30 مساءً.

4- عرض الفيلم الوثائقي A Comedian in a Syrian Tragedy (ممثل كوميدي في مأساة سورية)، في نادي سينما جرمانا بحي القريات، الساعة الـ 6 مساءً.

حمص:

1- محاضرة بعنوان “لمحة عن عمارة المدارس في محافظة حمص”، يلقيها عبد الهادي النجار، في المركز الثقافي بمدينة حمص، الساعة الـ 12 ظهراً.

2- معرض الملتقى الثقافي اليسوعي، في دير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

1- عرض الفيلم الوثائقي “بانوراما الحرب”، يعقبه حوار حول الثورة السورية وإطلاق مشروع “حكاية وطن”، في المركز الثقافي بمدينة حماة، الساعة الـ 2 ظهراً.

اللاذقية:

1- محاضرة بعنوان “ثقافة الصحة النفسية والجسدية بعد الأزمات”، للدكتورة لمى منلا، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 2 ظهراً.

2- ندوة نوعية بعنوان “التراث المادي”، بمشاركة مدير آثار اللاذقية محمد الحسن، والباحثين الأثريين: الدكتور بسام جاموس، والدكتور جمال حيدر، والأستاذة زينب أحمد، وإدارة الندوة الأستاذة مدلين بشارة، في مقر جمعية العاديات باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

عروض فنية للأطفال تقدمها فرقة “علاء الدين”، إضافةً إلى أنشطة متنوعة (قراءة، رسم، أشغال يدوية، مسرح، كورال، فنون شعبية، جلسات شعرية)، بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي بمدينة طرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

حلب:

1- جولة للرسم المباشر بعنوان “أساسيات المنظور”، تنظمها حركة الفن الحلبي الشعبي بإشراف المدربة مها قويضي، في دار أجق باش الأثري بحي الجديدة، الساعة الـ 2 ظهراً.

2- عرض أفلام “دوللي، إيجي بيست، ثراش، سبونج بوب: البحث عن سكوير بانتس، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.