الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ من نوع كروز جنوب شرق الرياض

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير صواريخ معادية داخل المجال الجوي للمملكة، في أحدث تطور للتصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، قوله: إن “الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج جنوب شرق الرياض”.

ويأتي هذا الإعلان في ظل اتساع نطاق الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، من بينها السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والأردن والعراق؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى يوم السبت الماضي.