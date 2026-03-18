الكويت تعلن إسقاط سبع مسيّرات فوق أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلن الحرس الوطني الكويتي اليوم الأربعاء، عن إسقاط سبع طائرات مسيّرة “درون” فجر اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، العميد جدعان فاضل جدعان في منشور على منصة إكس: “تم فجر اليوم إسقاط سبع 7 طائرات “درون” في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها”، مضيفاً: إن أفراد الحرس الوطني مستعدون دائماً وبأعلى درجات الجاهزية لتلبية نداء الوطن، واضعين حماية الكويت والدفاع عنها فوق كل اعتبار”.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس التصدي لـ 13 طائرة مسيرة وصاروخين دخلت أجواء البلاد خلال الـ 24 ساعة السابقة.

وتشن إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الكويت، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ الـ 28 من الشهر الماضي.