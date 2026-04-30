واشنطن ستقدّم 100 مليون دولار لإصلاح قبّة تشيرنوبل

واشنطن- سانا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستقدّم ما يصل إلى 100 مليون دولار لإصلاح قبّة تمنع التسربات الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا، بعدما تسبّبت ضربة روسية في إلحاق أضرار بها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعمل مع الكونغرس لتوفير الأموال اللازمة لإجراء الإصلاحات، “تماشياً مع استمرار الولايات المتحدة في قيادة قضايا السلامة النووية وعدم الانتشار النووي”.

ودعت الخارجية الأمريكية، في بيانها، شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع وأوروبا إلى أن يحذوا حذوها، ويقدّموا التزامات مالية لتقاسم عبء هذه الإصلاحات الأساسية.

وقدرت فرنسا، التي تترأس حالياً مجموعة الدول السبع، أن تكلفة الإصلاحات ستبلغ 500 مليون يورو، وطلبت من الأعضاء الآخرين المساهمة.

وانفجر مفاعل محطة تشيرنوبيل عام 1986 في واحدة من أسوأ الكوارث النووية في العالم، ما أدى إلى انتشار سحب من الإشعاع عبر أوروبا، وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح.

وفي تشرين الثاني 2016، شُيّدت قبة معدنية ضخمة فوق بقايا المفاعل، جرى تمويلها دولياً بقيمة 2,1 مليار يورو، لمنع تسربات مستقبلية، لكن ضربة بطائرة مسيرة في شباط 2025 خلفت أضراراَ بالغلاف الخارجي لها.