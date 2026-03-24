رئيس الإمارات وأمين عام حلف “الناتو” يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الإثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال تداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة في المنطقة، وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأن سبل خفض التصعيد.

كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف المنشآت المدنية والبنى التحتية في الإمارات ودول المنطقة.

من جانبه، أدان روته هذه الاعتداءات، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، كما نوه بالإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها في ظل الأزمة الراهنة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.