ترامب يعلن مساهمة أمريكا بـ 10 مليارات دولار لـ “مجلس السلام” الخاص بغزة

6997316242360458f5575b66 ترامب يعلن مساهمة أمريكا بـ 10 مليارات دولار لـ "مجلس السلام" الخاص بغزة

نيويورك-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستخصص مبلغ 10 مليارات دولار لصالح “مجلس السلام” المعني بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لترامب في الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في العاصمة واشنطن بمشاركة قادة وممثلين عن 47 دولة، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وكشف ترامب عن تعهدات دولية غالبيتها من دول خليجية، بتقديم أكثر من 7 مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى أن التقديرات الإجمالية لاحتياجات إعادة البناء تصل إلى نحو 70 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أعلنت خمس دول مشاركة في الاجتماع عن موافقتها الرسمية على نشر قوات تابعة لها ضمن “قوة استقرار دولية” في المنطقة؛ لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

وتشكّل مجلس السلام عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، والذي أعقبته قمة دولية للسلام في شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية، وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق سراح 20 محتجزاً إسرائيلياً وتسليم 28 جثة تدريجياً، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلاً فلسطينياً، محكومين بالمؤبد و1718 معتقلاً آخرين من القطاع.

1500 من صناع السينما عالمياً يتعهدون بعدم التعاون مع إسرائيل
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته
تحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اقتراب فصل الشتاء
الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات إسرائيلية تستهدف وكالة الأونروا
تصعيد جديد.. إسرائيل تُخطر بقطع الكهرباء والمياه عن مباني الأونروا بالقدس المحتلة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك