الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب بعثتها احتجاجاً على الهجمات الإيرانية

أبوظبي-سانا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها وكل أعضاء بعثتها الدبلوماسية من إيران، على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، أن الهجمات الإيرانية تُعدّ أعمالاً عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، ما عرّض مدنيين عزلاً للخطر، في تصعيد خطير وغير مسؤول يشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي تجسيداً لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمسّ أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوّض فرص التهدئة.

وحذّرت من أن هذا التصعيد الإيراني يدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية، وإصابة 58 جراء الاعتداءات الإيرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أنها تمكنت في اليوم الثاني للاعتداءات الإيرانية من تدمير 20 صاروخاً باليستياً و311 طائرة مسيّرة، ليصل عدد الصواريخ التي تم إسقاطها إلى 152 منذ بدء الاعتداءات صباح أمس السبت، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد 541 طائرة مسيرة وتدمير 506 منها.

