7 وفيات بينهم طفلان في غزة خلال 24 ساعة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بفعل الحصار

القدس المحتلة-سانا

أعلنت مستشفيات قطاع غزة تسجيل سبع حالات وفاة جديدة، بينهم طفلان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة تفاقم المجاعة وسوء التغذية الناتج عن الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية أن العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 420 حالة، من بينها 145 طفلاً، وسط استمرار تدفق الحالات الحرجة إلى المستشفيات، حيث يعاني نحو 900 ألف طفل من الجوع، و70 ألفاً منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية الحاد.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” قد حذرت في وقت سابق من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين شهري آذار وحزيران، نتيجة القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع.

ويأتي هذا التصعيد الإنساني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار خانق على غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وتفاقم الأوضاع المعيشية، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.