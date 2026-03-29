البحرين تفرض حظراً ليلياً على الملاحة البحرية في ظل الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت البحرين، اليوم الأحد، فرض حظر على الملاحة البحرية والاقتراب من السواحل خلال ساعات الليل، في إطار إجراءات احترازية لحماية أمنها وسلامة المواطنين في ظل الاعتداءات الايرانية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الداخلية البحرينية قولها في بيان: إن القرار يأتي “حفاظاً على سلامة البحارة ومرتادي البحر”، مشيرةً إلى أن الحظر يشمل مستخدمي سفن الصيد والنزهة، ويبدأ يومياً من السادسة مساءً إلى الرابعة صباحاً، اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك