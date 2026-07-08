مصنع “شاومي” للسيارات الكهربائية يتحول إلى وجهة سياحية في بكين

بكين-سانا

تحول مصنع شركة “شاومي” للسيارات الكهربائية في ضواحي العاصمة الصينية بكين إلى وجهة سياحية جديدة تستقطب آلاف الزوار الراغبين في مشاهدة تقنيات التصنيع الذكي والروبوتات المستخدمة في إنتاج المركبات.

وذكرت شبكة “سي إن إن” اليوم الأربعاء، أن عشرات الآلاف من الأشخاص يتنافسون شهرياً عبر الإنترنت للحصول على فرصة زيارة المصنع، الذي يعد من أكبر منشآت تصنيع السيارات الذكية في الصين، ومساحته تعادل مساحة المدينة المحرمة في بكين.

ويتيح المصنع للزوار مشاهدة مئات الأذرع الروبوتية والآلات المتطورة التي تنفذ مراحل مختلفة من إنتاج السيارات، بدءاً من تشكيل الهياكل وحتى عمليات التجميع، في منشأة تعتمد بدرجة كبيرة على الأتمتة.

وكانت شركة “شاومي” معروفة بشكل رئيسي بإنتاج الهواتف والأجهزة الإلكترونية، قبل دخولها قطاع السيارات الكهربائية، حيث تمكنت خلال فترة قصيرة من تعزيز حضورها في أحد أكبر أسواق السيارات الكهربائية عالمياً.

ويرى مراقبون أن الإقبال على زيارة المصنع يعكس الاهتمام المتزايد بتقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى رغبة الزوار في التعرف على نماذج الإنتاج الصناعي الحديثة.

ويأتي افتتاح المصنع أمام الزوار ضمن التوجه المتزايد لتحويل المنشآت الصناعية المتطورة إلى مواقع جذب سياحي وتعليمي، ولا سيما للشباب والطلاب المهتمين بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.