تصعيد واسع في غزة والضفة… قتيل واعتداءات متواصلة تشمل اقتحامات وإحراق ‌‏أراضٍ زراعية

القدس المحتلة-سانا
شهدت الأراضي الفلسطينية، اليوم الإثنين، تصعيداً واسعاً في الاعتداءات الإسرائيلية، شمل قطاع غزة والضفة الغربية، وأسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخر، إلى جانب تدمير ممتلكات وإحراق أراضٍ زراعية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شخصاً قُتل، وأصيب آخر، جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفي شمال القطاع، أحرقت قوات الاحتلال عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة الدخان، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي الإسرائيلي في أجواء مدينة غزة ومحيطها.
وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات والقرى شمال شرق رام الله، بينها ترمسعيا وأبو فلاح والمغير، وانتشرت في شوارعها دون الإبلاغ عن اعتقالات.
كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية، حيث أقدموا على رعي مواشيهم بين أشجار الزيتون في محيط قريتي الطيبة ورمون، متسببين بأضرار واسعة في المحاصيل، وسط شكاوى من تكرار هذه الاعتداءات بشكل شبه يومي.
وفي بلدة ترمسعيا، نصب مستوطنون كرفانات وبركسات على أراضٍ زراعية سبق أن جُرفت واقتُلعت منها أشجار الزيتون، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع استيطانية جديدة وتوسيع البؤر الاستعمارية في المنطقة.
وفي محافظة نابلس، أضرم مستوطنون النار في أراضٍ زراعية مزروعة بأشجار الزيتون في قرية دوما جنوب المدينة، ما ألحق أضراراً كبيرة بالمحاصيل، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم محلية من الوصول إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.
أما في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب شمال المدينة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت خلال انتشارها في المنطقة، ما تسبب بحالة من التوتر بين السكان دون تسجيل اعتقالات.
وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72,941 قتيلاً و172,967 جريحاً.