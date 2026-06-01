تصعيد واسع في غزة والضفة… قتيل واعتداءات متواصلة تشمل اقتحامات وإحراق ‌‏أراضٍ زراعية

القدس المحتلة-سانا ‏

شهدت الأراضي الفلسطينية، اليوم الإثنين، تصعيداً واسعاً في الاعتداءات الإسرائيلية، ‌‏شمل قطاع غزة والضفة الغربية، وأسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخر، إلى جانب ‌‏تدمير ممتلكات وإحراق أراضٍ زراعية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شخصاً قُتل، وأصيب آخر، جراء قصف ‌‏إسرائيلي استهدف دراجة هوائية في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.‏

وفي شمال القطاع، أحرقت قوات الاحتلال عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في ‌‏المناطق الشرقية من مخيم جباليا، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة ‌‏الدخان، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي الإسرائيلي في أجواء مدينة غزة ‌‏ومحيطها.‏

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات والقرى شمال شرق رام ‌‏الله، بينها ترمسعيا وأبو فلاح والمغير، وانتشرت في شوارعها دون الإبلاغ عن ‌‏اعتقالات.‏

كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية، حيث أقدموا على رعي ‏مواشيهم بين ‏أشجار الزيتون في محيط قريتي الطيبة ورمون، متسببين بأضرار واسعة ‏في المحاصيل، ‏وسط شكاوى من تكرار هذه الاعتداءات بشكل شبه يومي.‏

وفي بلدة ترمسعيا، نصب مستوطنون كرفانات وبركسات على أراضٍ زراعية سبق أن ‌‏جُرفت واقتُلعت منها أشجار الزيتون، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع ‏استيطانية جديدة ‏وتوسيع البؤر الاستعمارية في المنطقة.‏

وفي محافظة نابلس، أضرم مستوطنون النار في أراضٍ زراعية مزروعة بأشجار ‌‏الزيتون في قرية دوما جنوب المدينة، ما ألحق أضراراً كبيرة بالمحاصيل، فيما منعت ‌‏قوات الاحتلال طواقم محلية من الوصول إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران ‌‏ومنع امتدادها.‏

أما في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب شمال المدينة، وأطلقت قنابل ‏الغاز ‏والصوت خلال انتشارها في المنطقة، ما تسبب بحالة من التوتر بين السكان دون ‏تسجيل ‏اعتقالات.‏

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين ‌‏الأول 2023 إلى 72,941 قتيلاً و172,967 جريحاً.‏